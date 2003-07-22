Пестрякова (Каменская) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрякова (Каменская) Пелагея Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

22.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: Каменских Егор Алексеевич

Мать: Каменских Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Переведенцева Елена Александровна

Отец ребёнка: Пестряков Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1968

Дочь: Касимова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пестряков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестряков Александр Александрович

Смерть
22.07.2003
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