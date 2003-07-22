Пестрякова (Каменская) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти22.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Переведенцева Елена Александровна
Отец ребёнка: Пестряков Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1968
Дочь: Касимова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пестряков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2003