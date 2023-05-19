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Денисенков Василий Михайлов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Денисенков Михаил Денисов

Мать: Мария (Назарова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Денисенкова Соломония Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Денисенков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Денисенков Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1891

Сын: Денисенков Егор Васильевич

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Денисенков Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Фёкла Васильева

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1897

Сын: Денисенков Иоанн ст

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Денисенков Иван Васильев

Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно