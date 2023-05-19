Денисенков Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Денисенков Михаил Денисов
Мать: Мария (Назарова)
Бракосочетание
28.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Денисенков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Денисенков Леонтий Васильев
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1891
Сын: Денисенков Егор Васильевич
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
21.02.1892
Сын: Денисенков Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Фёкла Васильева
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
24.05.1897
Сын: Денисенков Иоанн ст
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
07.08.1898
Мать ребёнка: Денисенкова Соломония Михайлова
Смерть
Неизвестно