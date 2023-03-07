Денисенкова Соломония Михайлова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Денисенков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Денисенков Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1891
Сын: Денисенков Егор Васильевич
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
21.02.1892
Сын: Денисенков Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
24.05.1897
Сын: Денисенков Иоанн ст
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
07.08.1898
Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно