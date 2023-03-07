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Денисенкова Соломония Михайлова

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Место рождения

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Денисенков Василий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Денисенков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Денисенков Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1891

Сын: Денисенков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Денисенков Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1897

Сын: Денисенков Иоанн ст

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Денисенков Иван Васильев

Отец ребёнка: Денисенков Василий Михайлов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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