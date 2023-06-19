Денисенков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения24.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1881
Отец: Денисенков Михаил Денисов
Мать: Мария (Назарова)
Бракосочетание
27.01.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Денисенкова Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно