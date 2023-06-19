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Денисенков Иван Михайлов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1881

Отец: Денисенков Михаил Денисов

Мать: Мария (Назарова)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Денисенкова Евдокия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Денисенкова Евдокия Максимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно