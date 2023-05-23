Шевелев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1909 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно