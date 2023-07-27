Шевелев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1897 ст.

Сын: Шевелев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна

Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.

Сын: Шевелев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна

Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.

Сын: Шевелев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна

Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Параскева Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно