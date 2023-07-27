Шевелев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1897 ст.
Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.
Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна
Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Шевелева Параскева Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно