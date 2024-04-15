Шевелева Параскева Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1897 ст.
Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно