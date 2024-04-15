Шевелева Параскева Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Параскева Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1897 ст.

Сын: Шевелев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.

Сын: Шевелев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.

Сын: Шевелев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Шевелев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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