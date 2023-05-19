Чернова (Савватеева) Инга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Савватеева) Инга Валерьевна

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

01.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966

Отец: не указан

Мать: Сизова Валентина Владимировна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.08.1985

Дочь: Краменская Светлана Александровна

Отец ребёнка: Халевин Александр Николаевич

Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1988

Дочь: Онучина Мария Александровна

Отец ребёнка: Халевин Александр Николаевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область