Чернова (Савватеева) Инга Валерьевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1985
Дочь: Краменская Светлана Александровна
Отец ребёнка: Халевин Александр Николаевич
Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1988
Дочь: Онучина Мария Александровна
Отец ребёнка: Халевин Александр Николаевич
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область