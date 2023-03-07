Краменская (Халевина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краменская (Халевина) Светлана Александровна

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Место рождения

Калья, Североуральский, Свердловская область

Дата рождения

26.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1985

Отец: Халевин Александр Николаевич

Мать: Чернова Инга Валерьевна

Калья, Североуральский, Свердловская область
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