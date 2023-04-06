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Онучина Мария Александровна
Онучина Мария Александровна
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Место рождения
Краснотурьинск
, Краснотурьинск, Свердловская область
Дата рождения
15.03.1988
Пол
Женский
Отец
Халевин Александр Николаевич
1962 г.р.
Мать
Чернова (Савватеева) Инга Валерьевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1988
Отец:
Халевин Александр Николаевич
Мать:
Чернова Инга Валерьевна
Краснотурьинск
, Краснотурьинск, Свердловская область
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