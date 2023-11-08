Волкова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1862

Дочь: Козлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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