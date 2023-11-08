Волкова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1862
Дочь: Козлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван Иванович
Отец ребёнка: Волков Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно