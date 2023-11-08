Волков Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван Иванович
Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1862
Дочь: Козлова (Волкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно