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Волков Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1862

Дочь: Козлова (Волкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно

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