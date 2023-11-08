Козлова (Волкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Волкова) Мария Ивановна

Козлова (Волкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1862

Отец: Волков Иван Семенович

Мать: Волкова Ксения Михайловна

Бракосочетание
25.02.1881

Муж: Козлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Козлов Капитон Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: Кочина (Козлов) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1884

Дочь: Молодкина (Козлова) Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Козлов Федор Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

На момент рождения - Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Шишлова (Козлова) Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1901

Сын: Козлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.