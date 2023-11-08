Козлова (Волкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1862
Отец: Волков Иван Семенович
Бракосочетание
25.02.1881
Рождение ребёнка
07.03.1882
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: Кочина (Козлов) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1884
Дочь: Молодкина (Козлова) Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1887
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
На момент рождения - Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Шишлова (Козлова) Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1901
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно