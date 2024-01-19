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Кулик Татьяна Самуиловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Кулик Сидор Демидович

Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.11.1788

Сын: Кулик Григорий Демидович

Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кулик Авдотья Демидовна

Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кулик Конон Демидович

Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Демид Иванович

Смерть
Неизвестно
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