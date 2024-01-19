Кулик Татьяна Самуиловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1788
Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кулик Авдотья Демидовна
Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Кулик Демид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулик Демид Иванович
Смерть
Неизвестно