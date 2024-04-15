Левицкая (Куличенко) Авдотья (Евдокия) Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Бракосочетание
14.02.1804
Муж: Левицкий Михаил
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CM-P?i=125&cc=4133834&cat=1013792 Жених — сын пономаря
Смерть
Неизвестно