Левицкая (Куличенко) Авдотья (Евдокия) Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Куличенко) Авдотья (Евдокия) Демидовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Кулик (Куличенко) Демид Иванович

Мать: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
14.02.1804

Муж: Левицкий Михаил

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CM-P?i=125&cc=4133834&cat=1013792 Жених — сын пономаря
Смерть
Неизвестно

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