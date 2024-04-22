Кулик (Куличенко) Сидор Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Кулик Демид Иванович
Мать: Кулик Татьяна Самуиловна
Бракосочетание
07.01.1801
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-H?cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
07.01.1801
Рождение ребёнка
25.09.1803
Сын: Кулик Иван Сидорович
Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-M?i=710&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
29.09.1806
Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.03.1809
Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B363-D?i=736&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
25.05.1813
Сын: Кулик Карп Сидорович
Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B363-4?i=752&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.01.1817
Дочь: Кулик Домникия Сидоровна
Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DT-T?i=770&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1837