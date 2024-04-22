Кулик (Куличенко) Сидор Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Сидор Демидович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1837

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Кулик Демид Иванович

Мать: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
07.01.1801

Жена: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-H?cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
07.01.1801

Жена: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.09.1803

Сын: Кулик Иван Сидорович

Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-M?i=710&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
29.09.1806

Сын: Кулик Харитон Сидорович

Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.03.1809

Сын: Кулик Василий Сидорович

Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B363-D?i=736&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
25.05.1813

Сын: Кулик Карп Сидорович

Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B363-4?i=752&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.01.1817

Дочь: Кулик Домникия Сидоровна

Мать ребёнка: Кулик Аксинья Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DT-T?i=770&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1837
Завадовка, Черкаська область
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