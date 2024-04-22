Кулик (Куличенко) Демид Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Кулик Иван
Мать: Кулик Аксинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна
Рождение ребёнка
05.03.1786
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-1?i=647&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1788
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Левицкая Авдотья Демидовна
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Татьяна Самуиловна
Смерть
Неизвестно