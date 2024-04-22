Кулик (Куличенко) Демид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Демид Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Кулик Иван

Мать: Кулик Аксинья Игнатьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Кулик Сидор Демидович

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.03.1786

Сын: Кулик Конон Демидович

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-1?i=647&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1788

Сын: Кулик Григорий Демидович

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Левицкая Авдотья Демидовна

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Самуиловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Татьяна Самуиловна

Смерть
Неизвестно
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