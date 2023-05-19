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Рысин Василий Николаевич

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.04.1907 ст.

Дата смерти

12.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1907 ст.

Отец: Рысин Николай Иванович

Мать: Рысина Анна Ивановна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.07.1935

Дочь: Подковыркина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Рысина Екатерина Ивановна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Рысин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рысина Екатерина Ивановна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рысина Екатерина Ивановна

Смерть
12.09.1972
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия