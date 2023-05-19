Рысин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1907 ст.
Дата смерти12.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1907 ст.
Отец: Рысин Николай Иванович
Мать: Рысина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1935
Дочь: Подковыркина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Рысина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Рысин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рысина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1972