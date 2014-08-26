Подковыркина (Рысина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Рысина) Лидия Васильевна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.07.1935

Дата смерти

26.08.2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1935

Отец: Рысин Василий Николаевич

Мать: Рысина Екатерина Ивановна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 1942 по 1952
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Школа №7
Образование
С 1954 по 1959
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева Специальность: биология, химия и основы сельского хозяйства Квалификация: учитель биологии, химии и основ сельского хозяйства
Работа или профессия
С 15.08.1959 по 06.08.1960
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Учитель биологии Григорьевской средней школы
Бракосочетание
30.07.1960

Муж: Подковыркин Евгений Валентинович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
С 24.08.1960 по 24.07.1961
Артем, Артемовский, Приморский край
Преподаватель биологии в семилетней школе №12
Работа или профессия
С 15.08.1961 по 27.07.1963
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Воспитатель старших классов в алатырской школе-интернате
Работа или профессия
С 01.08.1963 по 23.05.2002
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
01.08.1963. Преподаватель химии Алатырского лесотехникума 01.07.1975. В связи с реорганизацией Алатырского лесотехнического техникума в Алатырский автомобильно-дорожный техникум переведена преподавате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подковыркин Евгений Валентинович

Смерть
26.08.2014
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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