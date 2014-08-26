Подковыркина (Рысина) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1935
Дата смерти26.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1935
Образование
С 1942 по 1952
Школа №7
Образование
С 1954 по 1959
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева Специальность: биология, химия и основы сельского хозяйства Квалификация: учитель биологии, химии и основ сельского хозяйства
Работа или профессия
С 15.08.1959 по 06.08.1960
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Учитель биологии Григорьевской средней школы
Бракосочетание
30.07.1960
Работа или профессия
С 24.08.1960 по 24.07.1961
Артем, Артемовский, Приморский край
Преподаватель биологии в семилетней школе №12
Работа или профессия
С 15.08.1961 по 27.07.1963
Воспитатель старших классов в алатырской школе-интернате
Работа или профессия
С 01.08.1963 по 23.05.2002
01.08.1963. Преподаватель химии Алатырского лесотехникума 01.07.1975. В связи с реорганизацией Алатырского лесотехнического техникума в Алатырский автомобильно-дорожный техникум переведена преподавате... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подковыркин Евгений Валентинович
Смерть
26.08.2014