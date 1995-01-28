Рысина (Сакулина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысина (Сакулина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.11.1908 ст.

Дата смерти

28.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908 ст.

Отец: Сакулин Иван Михайлович

Мать: Сакулина Александра Ивановна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.07.1935

Дочь: Подковыркина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Рысин Василий Николаевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Рысин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рысин Василий Николаевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рысин Василий Николаевич

Смерть
28.01.1995
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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