Рысина (Сакулина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1908 ст.
Дата смерти28.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1935
Дочь: Подковыркина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Рысин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Рысин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рысин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1995