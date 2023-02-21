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Бляхман Абрам Мордухович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

22.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Бляхман Мордух Беньяминович

Мать: Бляхман NN

Бракосочетание
До 1894

Жена: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Блехман Виктор (Израиль) Абрамович

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Барский Леонид Александрович

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Бляхман Залман Абрамович

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Бляхман Яков Абрамович

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
25.11.1912

Сын: Бляхман Борис Абрамович

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
04.05.1919

Дочь: Славина (вайшбейн) София Абрамовна

Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1942
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Bolsheokhtinskoe graveyard