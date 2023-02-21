Бляхман Абрам Мордухович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1859
Дата смерти22.05.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Бляхман Мордух Беньяминович
Мать: Бляхман NN
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
22.02.1895
Сын: Блехман Виктор (Израиль) Абрамович
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Рождение ребёнка
24.07.1901
Сын: Барский Леонид Александрович
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Рождение ребёнка
22.04.1906
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Рождение ребёнка
24.11.1912
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Рождение ребёнка
25.11.1912
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Рождение ребёнка
04.05.1919
Дочь: Славина (вайшбейн) София Абрамовна
Мать ребёнка: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1942
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Bolsheokhtinskoe graveyard