Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти22.08.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Абрам-Берка
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
22.02.1895
Сын: Блехман Виктор (Израиль) Абрамович
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Рождение ребёнка
24.07.1901
Сын: Барский Леонид Александрович
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Рождение ребёнка
22.04.1906
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Рождение ребёнка
24.11.1912
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Рождение ребёнка
25.11.1912
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Рождение ребёнка
04.05.1919
Дочь: Славина (вайшбейн) София Абрамовна
Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.08.1942
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Bolsheokhtinskoe graveyard