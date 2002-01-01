Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

22.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Абрам-Берка

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894

Муж: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Блехман Виктор (Израиль) Абрамович

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Барский Леонид Александрович

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Бляхман Залман Абрамович

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Бляхман Яков Абрамович

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
25.11.1912

Сын: Бляхман Борис Абрамович

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Рождение ребёнка
04.05.1919

Дочь: Славина (вайшбейн) София Абрамовна

Отец ребёнка: Бляхман Абрам Мордухович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.08.1942
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Bolsheokhtinskoe graveyard
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