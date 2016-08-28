Барский Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барский Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1901

Дата смерти

29.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901

Отец: Бляхман Абрам Мордухович

Мать: Бляхман Хава-Эстер Абрамова-Беркова

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Семенова Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Барская Анна Яковлевна

Бракосочетание
25.07.1932

Жена: Барская Анна Яковлевна

Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
29.01.1944
Похороны
Неизвестно
Мемориал воинской славы
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