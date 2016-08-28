Барский Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1901
Дата смерти29.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Семенова Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Барская Анна Яковлевна
Бракосочетание
25.07.1932
Жена: Барская Анна Яковлевна
Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
29.01.1944
Похороны
Неизвестно
Мемориал воинской славы