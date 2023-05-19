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Орешина Зиновия Соснина

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Соснин Софрон Алексеевич

Мать: Соснина Александра Тарасовна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1892

Муж: Орешин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1893

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1895

Сын: Орешин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1897

Дочь: Безрукова Феодосия Орешина

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Орешин Прокофий Сергеевич

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1903

Дочь: Казакова Акилина Орешина

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно