Орешина Зиновия Соснина
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
16.?.1892
Рождение ребёнка
12.10.1893
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1895
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1897
Дочь: Безрукова Феодосия Орешина
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1899
Сын: Орешин Прокофий Сергеевич
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1903
Дочь: Казакова Акилина Орешина
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Орешин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно