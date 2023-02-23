Соснина Александра Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти08.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Орешина Зиновия Соснина
Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1877
Дочь: Леванова Анна Соснина
Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878
Сын: Соснин Алексей Софронович
Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1878
Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1880
Сын: Соснин Григорий Софронович
Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1902
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область