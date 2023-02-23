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Соснина Александра Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Орешина Зиновия Соснина

Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1877

Дочь: Леванова Анна Соснина

Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Соснин Алексей Софронович

Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Соснин Петр Софронович

Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1880

Сын: Соснин Григорий Софронович

Отец ребёнка: Соснин Софрон Алексеевич

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Софрон Алексеевич

Смерть
08.08.1902
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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