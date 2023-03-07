Соснин Софрон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Орешина Зиновия Соснина
Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
06.02.1877
Дочь: Леванова Анна Соснина
Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878
Сын: Соснин Алексей Софронович
Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
27.09.1878
Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1880
Сын: Соснин Григорий Софронович
Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно