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Соснин Софрон Алексеевич

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Орешина Зиновия Соснина

Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1877

Дочь: Леванова Анна Соснина

Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Соснин Алексей Софронович

Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1878

Сын: Соснин Петр Софронович

Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1880

Сын: Соснин Григорий Софронович

Мать ребёнка: Соснина Александра Тарасовна

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Александра Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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