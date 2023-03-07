Орешин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874
Отец: Орешин Петр Николаевич
Бракосочетание
16.?.1892
Жена: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
12.10.1893
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
30.10.1895
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
23.05.1897
Дочь: Безрукова Феодосия Орешина
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
03.07.1899
Сын: Орешин Прокофий Сергеевич
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
04.06.1903
Дочь: Казакова Акилина Орешина
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина
Смерть
Неизвестно