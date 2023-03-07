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Орешин Сергей Петрович

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

01.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874

Отец: Орешин Петр Николаевич

Мать: Орешина Прасковья Петровна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
16.?.1892

Жена: Орешина Зиновия Соснина

Рождение ребёнка
12.10.1893

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1895

Сын: Орешин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1897

Дочь: Безрукова Феодосия Орешина

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Орешин Прокофий Сергеевич

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1903

Дочь: Казакова Акилина Орешина

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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