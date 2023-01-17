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Орешина Прасковья Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Петр Андреевич

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1869

Муж: Орешин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Орешин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Орешин Фаддей Петрович

Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1880

Сын: Орешин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Орешин Пмв Никанор Петрович

Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич

Смерть
04.03.1900
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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