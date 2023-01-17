Орешина Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти04.03.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Петр Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1869
Рождение ребёнка
01.10.1874
Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1877
Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1880
Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Орешин Пмв Никанор Петрович
Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Орешин Петр Николаевич
Смерть
04.03.1900