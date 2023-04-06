Орешин ПМВ Никанор Петрович
Место рождения
Дата рождения20.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1882
Отец: Орешин Петр Николаевич
Бракосочетание
09.11.1901
Жена: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
21.10.1902
Сын: Орешин Дмитрий Никанорович
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Наталья Никаноровна
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
19.11.1905
Сын: Орешин Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Орешин Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
01.08.1914
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Степанида Никаноровна
Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева
Военная служба
Неизвестно
15-й стрелковый Е. В. Короля Черногорского Николая I полк
Смерть
Неизвестно