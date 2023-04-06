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Орешин ПМВ Никанор Петрович

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

20.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1882

Отец: Орешин Петр Николаевич

Мать: Орешина Прасковья Петровна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Орешина Евдокия Васяева

Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Орешин Дмитрий Никанорович

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Наталья Никаноровна

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1905

Сын: Орешин Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Орешин Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Орешин Антон Никанорович

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Степанида Никаноровна

Мать ребёнка: Орешина Евдокия Васяева

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
15-й стрелковый Е. В. Короля Черногорского Николая I полк
Смерть
Неизвестно
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