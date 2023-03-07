Орешина Евдокия Васяева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
21.10.1902
Сын: Орешин Дмитрий Никанорович
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Наталья Никаноровна
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1905
Сын: Орешин Григорий Никанорович
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Орешин Григорий Никанорович
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1914
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Степанида Никаноровна
Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович
Смерть
Неизвестно