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Орешина Евдокия Васяева

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Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Орешин Пмв Никанор Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1902

Сын: Орешин Дмитрий Никанорович

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Наталья Никаноровна

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1905

Сын: Орешин Григорий Никанорович

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Орешин Григорий Никанорович

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Орешин Антон Никанорович

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Степанида Никаноровна

Отец ребёнка: Орешин Пмв Никанор Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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