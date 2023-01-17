Безрукова Феодосия Орешина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Феодосия Орешина

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

23.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897

Отец: Орешин Сергей Петрович

Мать: Орешина Зиновия Соснина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1916

Муж: Безруков Георгий Илларионович

Рождение ребёнка
23.10.1916

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Безруков Георгий Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Безруков Иван Егорович

Отец ребёнка: Безруков Георгий Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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