Безрукова Феодосия Орешина
Место рождения
Дата рождения23.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897
Отец: Орешин Сергей Петрович
Мать: Орешина Зиновия Соснина
Бракосочетание
15.01.1916
Рождение ребёнка
23.10.1916
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Безруков Георгий Илларионович
Рождение ребёнка
20.04.1919
Отец ребёнка: Безруков Георгий Илларионович
Смерть
Неизвестно