Бабиков Иван Никонович
Место рождения
Дата рождения?.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1837
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бузилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахлина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно