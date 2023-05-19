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Бабиков Иван Никонович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1837

Отец: Бабиков Никон Федотович

Мать: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бузилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Егор Иванович

Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахлина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бабикова Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Ксения Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно