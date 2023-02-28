Бузилова (Бабикова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Бабикова) Александра Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бабиков Иван Никонович

Мать: Бабикова Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.11.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.11.1892

Муж: Бузилов Парфений Самуилович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Иоанн Иосифов Смирных
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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