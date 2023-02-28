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Бабиков Никон Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бабиков Федот Андреевич

Мать: Бабикова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1836

Жена: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
?.11.1837

Сын: Бабиков Иван Никонович

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1839

Дочь: Анна Никоновна

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: Мария Никоновна

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1844

Дочь: Антонина Никоновна

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бабиков Михаил Никонович

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1849

Дочь: Евдокия Никоновна

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Васса Никоновна

Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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