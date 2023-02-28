Бабиков Никон Федотович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
02.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
?.11.1837
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
?.08.1839
Дочь: Анна Никоновна
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: Мария Никоновна
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
20.06.1844
Дочь: Антонина Никоновна
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.03.1849
Дочь: Евдокия Никоновна
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Васса Никоновна
Мать ребёнка: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно