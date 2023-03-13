Базлова (Матрозова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Матрозова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Матрозовъ Долматъ

Мать: Матрозова Марья

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сафонева Дарія

Отец ребёнка: Базловъ Павелъ

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Чурина Василиса

Отец ребёнка: Базловъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Павелъ