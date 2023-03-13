Базлова (Матрозова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Матрозовъ Долматъ
Мать: Матрозова Марья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сафонева Дарія
Отец ребёнка: Базловъ Павелъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Чурина Василиса
Отец ребёнка: Базловъ Павелъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Павелъ