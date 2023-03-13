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(Матрозова) Алена
(Матрозова) Алена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Пол
Женский
Отец
Матрозовъ Долматъ
1728 г.р.
Мать
Матрозова Марья
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Матрозовъ Долматъ
Мать:
Матрозова Марья
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