(Матрозова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матрозова) Алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Матрозовъ Долматъ

Мать: Матрозова Марья

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