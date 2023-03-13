Сафонева (Базлова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонева (Базлова) Дарія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

17.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Базловъ Павелъ

Мать: Базлова Прасковья

Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1804

Сын: Сафоневъ Илья

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1805

Сын: Сафоневъ Матвѣй

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1808

Сын: Сафоневъ Макаръ

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лешина Акулина

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1811

Дочь: Сафонева Агрофена

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1813

Дочь: Сафонева Марья (Мавра)

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сафоневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1817

Сын: Сафоневъ Кузьма

Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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