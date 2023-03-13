Сафонева (Базлова) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти17.11.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1786
Отец: Базловъ Павелъ
Мать: Базлова Прасковья
Бракосочетание
02.02.1802
Муж: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
17.07.1804
Сын: Сафоневъ Илья
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
16.11.1805
Сын: Сафоневъ Матвѣй
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
15.03.1808
Сын: Сафоневъ Макаръ
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лешина Акулина
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
22.06.1811
Дочь: Сафонева Агрофена
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
03.05.1813
Дочь: Сафонева Марья (Мавра)
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сафоневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Рождение ребёнка
01.11.1817
Сын: Сафоневъ Кузьма
Отец ребёнка: Сафоневъ Фаддей
Смерть
17.11.1865