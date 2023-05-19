Покрышкин Аввакум Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Агафия Аввакумова
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Покрышкин Максим Аввакумов
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Покрышкин Василий Аввакумов
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Покрышкин Владимир Аввакумов
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Аввакумова
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Епистимия Аввакумова
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Покрышкин Тимофей Аввакумов
Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851