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Покрышкин Аввакум Ефимов

Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Покрышкин Ефим Васильев

Мать: Покрышкина Меланья Петрова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агафия Аввакумова

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Покрышкин Максим Аввакумов

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Покрышкин Василий Аввакумов

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Покрышкин Владимир Аввакумов

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Аввакумова

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Епистимия Аввакумова

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Покрышкин Тимофей Аввакумов

Мать ребёнка: Покрышкина Параскева Никифорова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Параскева Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1851
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния