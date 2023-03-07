Покрышкина Параскева Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Агафия Аввакумова
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Покрышкин Максим Аввакумов
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Покрышкин Василий Аввакумов
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Покрышкин Владимир Аввакумов
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Аввакумова
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Епистимия Аввакумова
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Покрышкин Тимофей Аввакумов
Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1830