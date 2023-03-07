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Покрышкина Параскева Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агафия Аввакумова

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Покрышкин Максим Аввакумов

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Покрышкин Василий Аввакумов

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Покрышкин Владимир Аввакумов

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Аввакумова

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Епистимия Аввакумова

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Покрышкин Тимофей Аввакумов

Отец ребёнка: Покрышкин Аввакум Ефимов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Аввакум Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1830
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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