Покрышкина Меланья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Меланья Петрова

Покрышкина Меланья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Покрышкин Аввакум Ефимов

Отец ребёнка: Покрышкин Ефим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Феодора Ефимова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Ефим Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close