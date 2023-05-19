Чирков Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Григорий Иванов

Чирков Григорий Иванов

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Чирков Иван Игнатьев

Мать: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чирков Ерофей Григорьев

Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чирков Иаков (Яков) Григорьев

Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Стефанида Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область