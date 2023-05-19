Чирков Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Чирков Иван Игнатьев
Мать: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чирков Иаков (Яков) Григорьев
Мать ребёнка: Чиркова Стефанида Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782