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Чирков Ерофей Григорьев

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Чирков Григорий Иванов

Мать: Чиркова Стефанида Сергеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чирков Конон Ерофеев

Мать ребёнка: Чиркова Евфимия Яковлева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чирков Трофим Ерофеев

Мать ребёнка: Чиркова Евфимия Яковлева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Евфимия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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