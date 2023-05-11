Чирков Ерофей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Чирков Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Чирков Конон Ерофеев
Мать ребёнка: Чиркова Евфимия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Чиркова Евфимия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Евфимия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811