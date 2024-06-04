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Чирков Конон Ерофеев

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Чирков Ерофей Григорьев

Мать: Чиркова Евфимия Яковлева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Устинья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Чиркова) Параскева Кононова

Мать ребёнка: Чиркова Устинья Тимофеева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811

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