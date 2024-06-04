Чирков Конон Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Чирков Ерофей Григорьев
Мать: Чиркова Евфимия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Чиркова) Параскева Кононова
Мать ребёнка: Чиркова Устинья Тимофеева
Смерть
После 1811