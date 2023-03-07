Чирков Иван Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Иван Игнатьев

Чирков Иван Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Чирков Игнатий (Игнашка) Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Чирков Фома Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Швецова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Чирков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Чирков Федор Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Чирков Егор Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чирков Нефед (Мефодий) Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чирков Меркурий Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Марья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1761
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close