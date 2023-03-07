Чирков Иван Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Чирков Игнатий (Игнашка) Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Чирков Фома Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Швецова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Чирков Федор Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Чирков Егор Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Чирков Нефед (Мефодий) Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чиркова Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Марья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761