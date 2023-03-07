Чиркова (Семакова) Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Семакова) Марья Федорова

Чиркова (Семакова) Марья Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Швецова Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Чирков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Чирков Федор Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Чирков Егор Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чирков Нефед (Мефодий) Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чирков Меркурий Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close