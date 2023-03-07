Чиркова (Семакова) Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Швецова Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Чирков Федор Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Чирков Егор Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Чирков Нефед (Мефодий) Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чирков Иван Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782