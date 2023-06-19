Васильченко Роза Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1989
Рождение ребёнка
07.10.2008
Дочь: Васильченко Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.08.2016
Сын: Васильченко Ратмир Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2022
Дочь: Васильченко Снежана Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан