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Васильченко Роза Васильевна

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Место рождения

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область

Дата рождения

30.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1989

Отец: Васильченко Василий Иванович

Мать: Васильченко Ольга Даулетбаевна

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
07.10.2008

Дочь: Васильченко Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.08.2016

Сын: Васильченко Ратмир Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Перелески, Денисовский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
01.06.2022

Дочь: Васильченко Снежана Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Перелески, Денисовский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан