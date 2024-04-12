Васильченко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1967
Рождение ребёнка
30.04.1989
Дочь: Васильченко Роза Васильевна
Мать ребёнка: Васильченко Ольга Даулетбаевна
Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.03.1999
Сын: Васильченко Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Васильченко Ольга Даулетбаевна