Васильченко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Василий Иванович

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Место рождения

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область

Дата рождения

08.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
30.04.1989

Дочь: Васильченко Роза Васильевна

Мать ребёнка: Васильченко Ольга Даулетбаевна

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.03.1999

Сын: Васильченко Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Васильченко Ольга Даулетбаевна

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
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