Васильченко Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Алевтина Васильевна

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Место рождения

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область

Дата рождения

07.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2008

Отец: не указан

Мать: Васильченко Роза Васильевна

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
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