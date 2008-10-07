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Васильченко Алевтина Васильевна
Васильченко Алевтина Васильевна
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Древо
Место рождения
Кошевое
, Карасуский район, Костанайская область
Дата рождения
07.10.2008
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Васильченко Роза Васильевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2008
Отец: не указан
Мать:
Васильченко Роза Васильевна
Кошевое
, Карасуский район, Костанайская область
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