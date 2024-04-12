Васильченко (Алламбергенова) Ольга Даулетбаевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1970
Рождение ребёнка
30.04.1989
Дочь: Васильченко Роза Васильевна
Отец ребёнка: Васильченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1999
Сын: Васильченко Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Васильченко Василий Иванович
Кошевое, Карасуский район, Костанайская область