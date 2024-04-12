Васильченко (Алламбергенова) Ольга Даулетбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Алламбергенова) Ольга Даулетбаевна

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Место рождения

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область

Дата рождения

25.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
30.04.1989

Дочь: Васильченко Роза Васильевна

Отец ребёнка: Васильченко Василий Иванович

Молодёжное, Карасуский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
19.03.1999

Сын: Васильченко Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Васильченко Василий Иванович

Кошевое, Карасуский район, Костанайская область
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