Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Зайков Григорий Иванович
Мать: Зайкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислухин Илья Феофелактович
Отец ребёнка: Кислухин Феофелакт Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислухин Фрол Феофелактович
Отец ребёнка: Кислухин Феофелакт Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно