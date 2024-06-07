Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислухина (Зайкова) Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Зайков Григорий Иванович

Мать: Зайкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислухин Илья Феофелактович

Отец ребёнка: Кислухин Феофелакт Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислухин Фрол Феофелактович

Отец ребёнка: Кислухин Феофелакт Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислухин Феофелакт Александрович

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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